Отменный ныне урожай выдался на Алясщине, Калифорщине, Австралийщине. Подобные заголовки в новостях не сегодня, так завтра стоит ждать от украинских журналистов и экспертов. В общем, как говорится, маразм крепчал — один из них, украинский писатель Петр Кралюк, призвал к зову предков потомков «великих укров» Саратовщины. Сложно сказать, что побудило автора пофилософствовать на тему миграции славянских народов. Мерзавцам, разыгрывающим национальную карту, прикрываясь историей, видимо, легче лишить людей естественного права говорить на родном русском языке.

В Саратовской области в мире и согласии проживают более 140 национальностей. Разумеется, есть среди них и украинцы. Многие из них «бежали» в поисках нового дома со своей исторической родины уже в наши дни. Именно здесь они чтят свои традиции, проводят культурные фестивали, а украинская хата и русская изба стоят в национальной деревне неподалеку друг от друга.

История народов переплетена во многих многонациональных семьях на протяжении нескольких поколений. К примеру, у меня мама из Одессы, папа из Винницы, а жена из Львова. Может, на этом основании тоже заявить о «присоединении этих городов к своему дачному участку»?

С большим удовольствием будем рады видеть украинского писателя у нас в Саратове. У нас в городе как раз имеется психиатрическая больница Святой Софии, где «философу» обязательно помогут. И смогут уж точно розмовлять, «чи сволоч, чи хвора людина».

Борис Шинчук, председатель Общественной палаты Саратовской области, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, профессор