Завтра, 8 февраля, для школьников с первого по шестой класс в Саратове отменяются занятия. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет об учениках первой смены.

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