Домой Рубрики Новости Саратова Отменяются занятия для школьников начальных классов Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Отменяются занятия для школьников начальных классов Саратова По Новости Саратова - 07.02.2021 173 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 8 февраля, для школьников с первого по шестой класс в Саратове отменяются занятия. Об этом сообщили в мэрии. Речь идет об учениках первой смены. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пристройка к дому полыхала на Автомобильной улице в Саратове Завтра отменены занятия для учеников с 1 по 6 класс в Балаковском районе Мошенница прикинулась дочерью жительницы Саратова ради 45 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пристройка к дому полыхала на Автомобильной улице в Саратове Новости Саратова - 07.02.2021 0 Сегодня, 7 февраля, на Автомобильной улице 64А полыхала пристройка к дому. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, в результате случившегося никто не... Завтра отменены занятия для учеников с 1 по 6 класс в... 07.02.2021 Мошенница прикинулась дочерью жительницы Саратова ради 45 тыс рублей 07.02.2021 Трое человек скончались в столкновении “Волги” и Chery Tiggo под Саратовом 07.02.2021 Отменяются занятия для школьников начальных классов Саратова 07.02.2021