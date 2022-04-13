Завершение отопительного сезона в большинстве муниципалитетов возможно с 14 апреля. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, согласно установленным требованиям, для отключения отопления среднесуточная температура должна держаться на отметке выше +8° на протяжении 5 дней.

— В большинстве муниципалитетов этот период истекает сегодня, что позволяет приступать к отключению отопления в ближайшие дни, — написал политик.

Он отметил, что решение о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. Для этого издаются соответствующие распоряжения.

— После распоряжений муниципалитетов управляющие организации должны оперативно отключить отопление. По объектам социальной сферы такие вопросы должны решаться в индивидуальном порядке, — добавил чиновник.