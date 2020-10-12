Администрация Саратова открыла «горячие линии» для оперативного решения вопросов, связанных с подключением домов к отоплению. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии.

Волжский район: круглосуточно — +7-845-265-96-95, или с 9:00 до 13.00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни +7-845-223-15-78;

Заводской район: круглосуточно — +7-845-265-98-71, или +7-845-296-40-50, +7-845-296-07-66 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни;

Кировский район: круглосуточно — +7-845-265-98-72, +7-845-226-27-98 с 8:30 до 17:30 в рабочие дни;

Ленинский район: круглосуточно — +7-845-265-98-73, или +7-845-263-15-45, +7-845-263-36-70 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни;

Октябрьский район: круглосуточно — +7-845-2659-874, или +7-845-239-29-19, 3+7-845-29-29-31, +7-845-239-29-47, +7-845-272-16-04, +7-845-272-15-97, +7-845-239-29-13 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни;

Фрунзенский район: круглосуточно — +7-845-2659-876, +7-845-267-02-61, +7-845-267-02-60 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни;

Комитет по ЖКХ администрации Саратова: +7-845-226-05-67, +7-845-226-48-10 с 9:00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни;

Диспетчерская служба Саратовского филиала ПАО «Т Плюс»: +7-845-232-00-22.