Сегодня, 13 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел селекторное совещание с главами районов по вхождению в отопсезон. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Он отметил, что старт сезона начался без сбоев, тепло получают 99 процентов соцобъектов. Но есть жалобы, например от жителей села Подлесное по детскому саду.

Глава региона отметил, что из-за раскопок перекрыты центральные улицы Саратова, что становится причиной пробок и отсутствия тепла. Он потребовал, чтобы сегодня основной массив работ должен быть завершен. УК и муниципалитеты должны действовать слаженно.

Жильцам домов, где изношенные сети нужно объяснять, когда там будет ремонт, чтобы люди не были в неведении.

Валерий Радаев подчеркнул, что в осенне-зимний сезон надо войти так, чтобы избежать негативного опыта прошлых лет, когда тысячи горожан остались без тепла.

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев доложил, что 36 муниципальных районов полностью вошли в отопсезон, подключено 3, 213 тысячи теплоисточников, 96 не подключены. Из 8890 многоквартирных домов подключено 5,66 тысячи (63 процента), в частности, в Балаковском районе – 72 процента, в Вольском районе – 99 процентов, в Советском районе – 93 процента, в Энгельсском районе – 12 процентов, в г.Саратов – 57 процентов.

По словам руководителя ПАО «Т-плюс» Александра Шудегова, завершены работы в Энгельсе и Балакове, работы на Большой Садовой и Кузнечной в Саратове закончат до 20 октября, перекрестки Чапаева и Зарубина, а также Вольская и Зарубина откроют 15 октября, благоустройство по Зарубина восстановят к 25 октября.

Мэр Саратова Михаил Исаев отметил, что в ближайшее время подадут тепло в соцобъекты, до конца недели в многоквартирные дома.

Замечание получил Энгельсский район, где при стопроцентной технической готовности одни из самых низких показателей по подключению к теплу. На особый контроль возьмут ситуацию в Краснокутском районе.