Отопление включили в 113 саратовских домах. Об этом стали известно сегодня, 29 сентября, на совещание по началу отопительного сезона которое провел глава города Михаил Исаев.

По словам заместителя руководителя администрации Дмитрия Алексеева, гидравлические испытания 760 километров сетей завершены. Подготовлены 26 котельных и 154 тепловых пункта.

Также он заявил, что помимо муниципальных учреждений, отопление подано уже в 113 жилых домов.

— Вчера губернатор проводил совещание. Нужно понимать массив, количество учреждений и многоквартирных домов в областном центре, — отметил Михаил Исаев.

Он поручил дать отопление во все жилые дома Саратова до 7 сентября.