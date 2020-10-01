В ряде районов Саратовской области уже начался отопсезон. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

В их список входят: Александрово-Гайский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Петровский, Питерский, Ровенский, Романовский, Самойловский, Саратовский, ЗАТО Светлый, Ртищевский, Татищевский, Турковский, Хвалынский и Энгельсский районы, поселок Михайловский» и Саратов, Шиханы.

Тепло пускают в объекты здавоохранения, образования и культуры, в остальных районах проходят пробные топки соцобъектов.

С конца сентября по распоряжениям местных органов тепло дают в дома Балтайского, Краснопартизанского, Озинского и Саратовского районов, с сегодняшнего дня — в дома Аткарского, Дергачевского, Духовницкого, Екатериновского, Ивантеевского, Красноармейского, Новобурасского, Петровского, Питерского, Романовского, Татищевского, Ртищевского районов, а также поселка Михайловский, ЗАТО Светлый и городов Саратова и Шиханы.

С 4 октября пустят тепло в Хвалынском районе, с 15 октября — в Александрово-Гайском, Ершовском и Ровенском, Турковском, Энгельсском районах. Отопление будет включено раньше при условии сохранения среднесуточной температуры ниже восьми градусов в течение пяти дней.

Напомним, ранее замглавы администрации Саратова Максим Сиденко объяснял, почему начало отопсезона, это не та дата, когда в дома действительно пустят тепло.