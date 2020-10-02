В Саратовской области 42 района приняли решение о начале отопсезона. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

— Пристальное внимание уделяем отоплению поликлиник, больниц, детских садов, школ. На данный момент отапливаются 2027 объектов социальной сферы (44%), на остальных объектах идут пробные топки, — уточнил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

Тепло пустят с 4 октября в Хвалынском районе, с 5 октября в Питерском. Отопление дадут если среднесуточная температура будет ниже восьми градусов в течение пяти дней.