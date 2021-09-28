26 сентября в Саратове в Свято-Духовском соборе состоялось отпевание бывшего руководителя областного УГИБДД Павла Рогова. Информация об этом появилась на сайте Саратовской митрополии.

Чин отпевания совершил настоятель собора иерей Александр Чеботарев.

Павла Рогова не стало в прошлую пятницу на 61-м году жизни. С 1993 года он работал в службе порядка. Возглавлял областное управление ГИБДД с 2006 по 2018 годы.

На церемонии отпевания присутствовали родственники и близкие люди, сотрудники и ветераны автоинспекции.

Рогов похоронен на Старом Елшанском кладбище.