В 2020 году с железнодорожных вокзалов Приволжской магистрали поездами дальнего следования было отправлено более 1,8 тысячи писем и малогабаритных посылок. В тоже время для выдачи поступило около 3,7 тысячи единиц грузобагажа, присланных из других регионов. Это на 30 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Возможность принять и отправить корреспонденцию и малогабаритные посылки организована на 15 вокзалах ПривЖД: в Саратове, Астрахани, Волгограде, Балаково, а также Аткарске, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

Для получения услуги необходимо обратиться к дежурному по вокзалу, а на вокзале Саратов-1 – к администратору бизнес-зала на втором этаже. К отправке принимаются документы, вещи, а также корреспонденция общим весом до 10 килограммов При этом сумма трёх измерений не должна превышать 180 сантиметров. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса посылки и расстояния до пункта назначения.

В целях предотвращения передачи запрещённых грузов упаковка производится специалистом вокзального комплекса. Для исключения несанкционированного открытия применяется фирменная клейкая лента. В качестве дополнительной защиты контейнеров используются номерные одноразовые пломбы.