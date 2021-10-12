В январе-сентябре 2021 года с железнодорожных вокзалов Приволжской магистрали поездами дальнего следования было отправлено около 1,6 тыс. писем и малогабаритных посылок. В тоже время для выдачи поступило около 3,5 тыс. единиц малогабаритного багажа, присланных из других регионов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Возможность принять и отправить корреспонденцию и малогабаритные посылки

организована на 15 вокзалах ПривЖД: в Саратове, Астрахани, Волгограде, Балакове, а

также Аткарске, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельниково, Урбахе,

Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

Для получения услуги необходимо обратиться к дежурному по вокзалу, а на вокзале

Саратов-1 – к администратору бизнес-зала на втором этаже. К отправке принимаются

документы, вещи, а также корреспонденция общим весом до 30 кг. Стоимость услуги

рассчитывается исходя из веса и габарита посылки, а также расстояния до пункта

назначения.

Кроме того, при отправлении посылок в Москву и Санкт-Петербург можно

воспользоваться услугой доставки по городу. Она оказывается на следующий день после прибытия в пункт назначения (с 9:00 до 18:00). К отправке принимаются посылки общим весом до 3 кг.

В целях предотвращения передачи запрещённых грузов (скоропортящихся

продуктов, лекарственных средств, колющих предметов и т.д.) упаковка производится

специалистом вокзального комплекса. Для исключения несанкционированного открытия применяется фирменная клейкая лента. В качестве дополнительной защиты контейнеров и конвертов используются номерные одноразовые пломбы.

Услуга отправки писем и посылок поездами дальнего следования действует на всех

вокзалах России. Чаще всего на вокзалы ПривЖД поступают посылки из Москвы и

Санкт-Петербурга. Кроме того, корреспонденция прибывает из Воронежа, Краснодара,

Сочи, Самары, Рязани, Казани, Челябинска, Ростова-на-Дону, Нижневартовска и

Иркутска. В списке популярных адресатов значатся железнодорожные вокзалы Москвы, Санкт-Петербурга, а также Самары, Казани, Краснодара и Сочи.