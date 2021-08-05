Сотрудники прокуратуры Саратовской области посетили в Кировском районе семью 12-летнего мальчика, который отравился алкоголем, отдыхая с друзьями на саратовском пляже.

Это произошло 2 августа. Ребенку стало плохо, и его забрали с пляжа на «скорой» с алкогольным отправлением. Как оказалось, мальчику стало хуже, и его перевели в реанимацию.

В ходе проверки прокуратура обратила внимание на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны сотрудников системы профилактики, а также на бездействие по защите прав другого ребенка той же семьи на получение образования. В целом семья мальчика, как сообщили в надзорном ведомстве, находится в социально опасном положении.

Прокуратура внесла представления в адрес главы района Сергея Пилипенко и начальника полиции Игоря Кравцова.

Вопрос о помещении отравившегося алкоголем подростка в детский дом будет решаться после его выписки из больницы.