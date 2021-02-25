Началась проверка по факту отравления детей в Красноармейской школе Саратовской области, сообщает прокуратура региона.

На место выехали заместитель прокурора области Павел Мельник и Красноармейский межрайонный прокурор Максим Ваганов. Им предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения.

Как рассказал в социальных сетях зампред правительства Саратовской области Роман Грибов, по предварительной информации, хлорсодержащие таблетки выдал учитель, перепутав его с витаминами.

Напомним, сегодня шесть учеников школы в Красноармейске были госпитализированы с симптомами отравления. По предварительной версии, они отравились таблетками для обеззараживания помещений. Региональное управление СКР начало проверку по факту.