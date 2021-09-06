Прокуратура проведет проверку детского сада, в котором массово отравились дети, рассказали в пресс-службе ведомства.

В пятницу, 3 сентября, после прихода из детсада, некоторые из детей почувствовали недомогания. Часть из них госпитализировали с признаками пищевого отравления. Группу, в которой отравились дети, сегодня закрыли.

Совместно с Роспотребнадзором прокуратура проведет проверку с целью установить причину недомогания детей и соблюдение законодательства в области общественного питания, санитарных норм и охраны жизни и здоровья детей.