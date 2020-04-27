На улице Горького отремонтировали часть пешеходной дороги. Об этом в понедельник, 27 апреля, пишет мэрия. Там рабочие полностью заменили асфальт.

В настоящее время ремонт тротуаров идет на 55 участках в областном центре. Сегодня в работах задействовано 346 человек и 312 единиц техники.

На некоторых участках уже завершается ремонт. А на новых — в Ленинском и Заводском районах — только начались подготовительные работы.

Напомним, масштабные работы по ремонту тротуаров начались три недели назад. В городской бюджет на эти цели поступило 500 миллионов рублей благодаря инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.