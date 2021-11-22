Улицу Братьев Никитиных в Балаково не открывают из-за отсутствия документов на ввод в эксплуатацию. Об этом на постоянно действующем совещании сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.

По его словам, подрядчик сдал все документы в срок — 20 ноября. Светофоры и уличное освещение уже установлено. Объект готов на 100%.

Для открытия дороги необходимо дождаться из Саратова акта ввода в эксплуатацию.

— Я думаю, что если сегодня-завтра мы получим из Саратова назад эти документы, то дорога будет сразу же открыта, — заявил Сергей Грачев.