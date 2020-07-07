В храме в честь Покрова Божией Матери, который находится на территории колонии строгого режима в Саратовской области, закончили капремонт и реставрацию. Об этом сообщили в УФСИН по Саратовской области.

При этом были задействованы шестеро заключенных, они также расписывали церковь внутри, изготавливали деревянные оклады к иконам.

В основном творческую работу выполнял осужденный Андрей С., который отбывает наказание за наркотики, уже второй здесь. С детства он любил рисовать, а в местах лишения свободы решился на написание икон. Он надеется, что вера поможет ему не огорчать свою семью, вернуться к родителям и двум детям.

Начальник ИК-2 УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Юрий Федякин отметил, что обращение осужденных к вере это очень важно для их возвращения к принятым в обществе морально-нравственным устоям.