Точная копия Гагаринского ЛАЗа стоит перед входом в музейное здание парка Покорителей космоса. Именно на таком первого космонавта везли на стартовую площадку «Байконура» в 1961 году.

Модель, стоящая у входа не оригинал, но точная копия знаменитого ЛАЗ-695Б, который в то время был одним из новейших автобусов Советского союза. Его версия, предназначенная для обслуживания космических проектов только внешне похожа на типичный автобус. Внутри он оборудован широкими самолетными креслами, в которых может уместиться человек в космическом скафандре. Помимо специальных кресел в салоне автобуса имеется специальный пульт, позволяющий регулировать микроклимат в скафандре.

Оригинальный автобус, на котором везли Гагарина, к сожалению, пришел в негодность, и администрация парка приняла решение воссоздать его точную копию. Модель, которая сейчас находится в парке сделана из частей шести старых автобусов, и абсолютно все ее элементы оригинальные. Единственное отличие – это электрика, проложенная в соответствии с современными требованиями. Без этого никак, ведь автобус на ходу.