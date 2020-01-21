Житель Татищевского района Саратовской области убил отца и покалечил сестру с зятем, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, 29 сентября на территории одного из садоводческих товариществ 29-летний мужчина во время семейного ужина начал ссору со своим отцом. Мать мужчины, испугавшись эскалации конфликта, вызвала свою дочь и зятя, чтобы те успокоили разгневанного родственника.

Увидев сестру с мужем, мужчина разозлился еще сильнее, схватил ножовку и порезал ей ухо и пальцы женщине, а зятю — кисть руки. Родственник выпроводили ее на улицу, тогда он побил стекла в доме, ворвался через окно в комнату, в которой находился его отец и начал бить его по голове прихваченным во дворе топором. Затем, вооружившись штыковой лопатой, он отрубил пожилому мужчине голову.

Во время следствия мужчине была проведена психиатрическая экспертиза, которая признала его невменяемым. Уголовное дело передано в суд.