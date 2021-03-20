Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил сформировать специальную комиссию, которая займется оценкой ущерба от разлива нефти, произошедшего сегодня в Пугачевском районе, сообщает пресс-служба главы региона.

Также Валерий Радаев поручил собственникам магистрального нефтепровода – АО «Транснефть», немедленно заняться ликвидацией последствий аварии.

Напомним, сегодня около 14:00 в Саратовской области из-за неисправной задвижки на нефтепроводе Самара-Лисичанск произошел разлив нефти на площади около 700 квадратных метров. Угроза взрыва и возгорания нефти отсутствует.