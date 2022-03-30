Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Постановление «О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью» (19 марта 2022 г. № 414). В документе отмечается, что требование по наличию публикаций (публикационной активности) в изданиях, индексируемых в международных базах данных (информационно-аналитических системах научного цитирования) Web of Science, Scopus в оценке результативности научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, программ поддержки высшего образования, оценке результативности и эффективности деятельности учреждений и организаций не применяются до 31 декабря 2022 года. Это решение распространяется и на требование по участию в зарубежных научных конференциях в рамках реализации национальных и федеральных проектов, государственных программ РФ.

Для создания и развития национальной системы оценки эффективности научных исследований и разработок Министерством образования и науки России инициирована серия экспертных встреч представителей научно-образовательного сообщества. Эксперты предлагают пересмотреть роль наукометрии, как системы комплексной оценки эффективности научных и образовательных организаций, определить индикаторы, направленные на измерение приращения нового знания и влияния полученного результата на социально-экономическое развитие страны.

«Изменение критериев эффективности научных исследований, по сути, является инструментом импортозамещения в оценке качества деятельности научных и образовательных организаций высшего образования. Новый подход учитывает национальные интересы государства и предполагает формирование собственных списков авторитетных научных журналов, развитие системы экспертного оценивания публикаций. В Национальную систему оценки результативности научных исследований и разработок целесообразно добавить новые способы и методы оценки результатов научных исследований. Актуальной представляется разработка индексов востребованности научных исследований по социально-экономическим, психолого-поведенческим направлениям на национальном, и управленческим технологиям в создании комфортной среды проживания на региональном уровне», – отметил директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.