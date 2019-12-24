В Ртищево местного жителя обвиняют в убийстве.

По версии следствия, в ноябре подсудимый с любовницей и тремя товарищами выпивал у себя дома. Изрядно поддав, хозяину показалось, что 47-летний гость оскорбил его даму. Тогда злоумышленник схватил нож и зарезал обидчика.

Другой компаньон выбежал на улицу, чтобы попросить прохожих мобильный и вызвать скорую. Медики не успели спасти пострадавшего.

На допросе 32-летний мужчина признал вину и сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.