В территориальном управлении Росгвардии состоялось первенство на звание лучшего специалиста-кинолога. Между собой соревновались пять команд из подразделений ОМОНа.

Участникам соревнований необходимо было преодолеть все испытания со своим четвероногим напарником. Служебная собака должна была находить взрывоопасные предметы на стометровом участке дороги, в помещении и автотранспорте. При этом воздействие кинологов на собак было сведено к минимуму, чтобы питомцы сами продемонстрировали рабочие качества.

По итогам испытаний лучшие результаты показали инспектор инженерно-технического отделения прапорщик ОМОН Игорь Киреев с немецкой овчаркой по кличке Тайга, второе место досталось младшему инспектору – кинологу инженерно-технической группы ОМОН на транспорте старшине Ивану Логачеву с напарницей Польди, тройку лидеров замкнул инспектор-кинолог инженерно-технического отделения ОМОН прапорщик Михаил Сенькин с собакой Линдой.