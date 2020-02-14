Сотрудники Россельхознадзора пресекли вывоз 175 овец из Федоровского района Саратовской области в соседний регион, сообщает пресс-служба ведомства.

6 февраля автоинспектора задержали на трассе возле Ершова две фуры, перевозившие в Волгоградскую область 175 овец. На животных отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, поэтому информация от ГИБДД была передана Россельхознадзор.

Сотрудники ведомства проверили овец и установили, что их купили в Федоровском районе. Сейчас скот находится на карантине. Виновных в несанкционированной перевозке животных привлекли к административной ответственности.