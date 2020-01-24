В правительстве Сократовской области собрали оперативное совещание после информации о банкротстве «НСК Банка». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

На встрече заместитель председателя правительства области – министр финансов Вадим Ойкин и управляющий отделением по Саратовской области Центрального банка РФ Елена Бирюкова обсудили сложившуюся ситуацию.

«НВКбанк» является участником системы страхования вкладов, суммы вкладов будут возвращены вкладчикам — физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выплата вкладов начнет производиться уже через 14 дней «Агентство по страхованию вкладов». Для приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 30 января.