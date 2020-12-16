Внесены изменения в структуру правительства Саратовской области. Об этом гласит соответствующее постановление за подписью председателя правительства региона Романа Бусаргина.

Упразднены должности первого зампреда правительства — министра финансов (которую занимает Вадим Ойкин) и заместителя председателя правительства — министра труда и социальной защиты ( эти обязанности исполняет Сергей Наумов).

Вместо них останутся должности только профильных министров.

Теперь в состав регионального правительства входит вице-губернатор -председатель правительства Саратовской области и четыре зампреда.