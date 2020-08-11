В Саратовской области из-за распространения коронавируса доходы в бюджет региона сократились. Однако ограничительные меры, которые ввели для исполнения установленных обязательств в условиях дефицита средств, не коснулись первоочередных расходов.

— Финансируется зарплата и выплаты персоналу, соцобеспечение, платежи на ОМС неработающего населения и другие социально значимые расходы. Подчеркну, их сокращения нет и не будет. Существенную помощь для обеспечения устойчивости бюджета оказывает нам федеральный центр. Правительством РФ были приняты беспрецедентные меры по улучшению экономической ситуации и поддержке населения, — подчеркнул первый зампред правительства региона Саратовской области Вадим Ойкин.

По его словам, для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости из резервного фонда России выделено 200 миллиардов рублей, регион получил три, еще 100 распределят в сентябре – октябре.