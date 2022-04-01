Все оздоровительные лагеря должны завершить подготовку к приему детей до 27 мая. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период текущего года планируется охватить свыше 67 тысяч детей школьного возраста. В их числе более 9 тысяч ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организуют инклюзивные и интегрированные смены.

— Обсуждали организационные вопросы по летней оздоровительной кампании на заседании Правительства. Все лагеря должны получить акты готовности до 27 мая. Поставил соответствующую задачу перед министерством труда и социальной защиты. По словам главы ведомства Сергея Егорова, продажа путевок начинается уже с сегодняшнего дня.

— Стоит отметить, что в период летних каникул подростки также имеют возможность трудоустройства на временные работы. Кроме того, для них организовывают профориентационные акции «Фестиваль профессий», проводятся экскурсии на крупные предприятия области, — заявил чиновник.

Отметим, что в связи с улучшением эпидситуации с ковидом возвращается 100% вместимость лагерей, а также разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.