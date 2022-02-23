Сегодня, 23 февраля, саратовцев ждет густой туман с дождем. Об этом сообщает Приволжский УГМС.

Температура колеблется в районе +3, но по ощущениям до -2 градусов. Небо затянуто густыми облаками, почти весь день идет дождь. Ожидается усиление южного ветра, отдельные порывы достигают 10 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег и дождь. Ветер дует юго-западный, его скорость составляет 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура колеблется от нуля до +5 градусов. В регионе будет туман с видимостью 500м и гололедица.