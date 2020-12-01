На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о поставке вакцины от коронавируса.

Более двух тысяч доз для прививок прибудут в декабре.

Сперва — для медработников и тех, кто трудится в сфере образования.

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