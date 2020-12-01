Домой Рубрики Новости Саратова Ожидается крупная поставка вакцины от коронавируса в Саратовскую область РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Ожидается крупная поставка вакцины от коронавируса в Саратовскую область По Новости Саратова - 01.12.2020 56 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о поставке вакцины от коронавируса. Более двух тысяч доз для прививок прибудут в декабре. Сперва — для медработников и тех, кто трудится в сфере образования. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Три врача в Саратовской области повторно заболели коронавирусом Саратовские больницы получат 247 единиц транспорта Олег Костин поставил Вьетнам в пример Саратовской области по борьбе с коронавирусом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Три врача в Саратовской области повторно заболели коронавирусом Новости Саратова - 01.12.2020 0 На сегодняшнем заседании корсовета министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о заражении коронавирусом. В регионе зафиксированы случаи повторного заболевания. Такое произошло с тремя врачами... Саратовские больницы получат 247 единиц транспорта 01.12.2020 Ожидается крупная поставка вакцины от коронавируса в Саратовскую область 01.12.2020 Олег Костин поставил Вьетнам в пример Саратовской области по борьбе с... 01.12.2020 Ожидается новая волна коронавируса в 2021 году в Саратовской области 01.12.2020