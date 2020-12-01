Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о том, как будет дальше развиваться ситуация по коронавирусу.

—Вторая волна превзошла весеннюю эпидемию. Многих волнует вопрос что дальше. Но точную дату когда вернемся к обычной жизни — невозможно. Но все согласны, что коронавирус в России в 2021 году неизбежен. Положительные моменты — масштабы снизятся, будет активная вакцинация. Врачи уже знают как бороться, больницы оснащены оборудованием,— отметил он.

Чиновник подчеркнул, что сейчас системы здравоохранения почти всех стран работает на пределе.