На протяжении нескольких месяцев в Заводском районе около стадиона «Волга» ходят три крупных ротвейлера, которые ведут себя достаточно агрессивно по отношению к местным жителям.

Ранее, 22 июля, собаки напали на 82-летнюю пенсионерку, которую госпитализировали врачи «скорой» с укусами, рваными ранами и многочисленными ушибами. Журналист информационного портала «Новости Саратова» связался с очевидцем событий и дочерью пострадавшей пенсионерки.

Студентка Анастасия Галкина, которая являлась очевидцем произошедших 22 июля событий, сообщила, что спустя три недели ситуация в их многоквартирном доме не сильно изменилась. Тех ротвейлеров она встречала и после инцидента — собаки беспрепятственно бродили по двору. Остальные службы тоже никак не смогли повлиять на ситуацию: в полицию подавали заявление, но безуспешно; служба по отлову собак не смогла помочь, так как у собак есть хозяин. Тем не менее собак продолжают встречать в районе стадиона «Волга».

Этих же ротвейлеров Анастасия Галкина видела неделю-две назад. Выяснилось, что самая крупная и наиболее агрессивная собака по кличке Джесси является матерью двух других. Предположительно, они появляются во дворе дома №27 на улице Орджоникидзе из-за того, что местные жители подкармливают других безобидных бродячих собак.

Дочь пострадавшей пенсионерки Ирина Сущенко сообщила журналисту информационного портала «Новости Саратова» подробности инцидента 22 июля. Тем вечером ее мать во дворе дома гуляла с девятилетним внуком. Только они собирались зайти в подъезд, как на женщину со спины набросились три ротвейлера. Ирина, услышав крик своего сына, мгновенно выбежала из подъезда и попыталась отогнать разъяренных животных. Другие местные жители тоже не остались безучастны. Общими усилиями пенсионерку удалось отбить, но собаки не убежали, а продолжили ходить по двору.

Женщина сразу же вызвала МЧС, «скорую» и полицию, ее мать госпитализировали. Через несколько дней пенсионерку выписали из больницы, сейчас она долечивается дома. У девятилетнего внука пострадавшей женщины сейчас моральная травма – он начал бояться любых собак. Теперь с ребенком будут работать психологи.

Кинологи рассказали семье пострадавшей, что им сильно повезло – собаки могли и не отступить от женщины вплоть до летального исхода. После инцидента ротвейлеры напали еще на нескольких людей, Ирина пытается вместе с ними добиться возбуждения уголовного дела, о котором в полиции ей отказали.

Хозяин собак работает недалеко от многоквартирного дома на базе, одну собаку он сажает на цепь, но та каким-то образом отвязывается. После событий 22 июля мужчина звонил семье пострадавшей и изначально был готов оказать какое-то содействие, но теперь свою вину в случившемся он отрицает. Мотивировка хозяина собак проста: «Я же их не натравливал». В последний раз беседа с мужчиной завершилась его репликой: «Встретимся в суде».

Редакция информационного портала «Новости Саратова» просит считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру и просит вмешаться в ситуацию.

Виктория Попова