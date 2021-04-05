Заместитель председателя правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов озвучил программу мероприятий к Дню Космонавтики.

— Этот год юбилейный, мы готовили яркую и интересную программу, из которой большая часть шоу еще ни разу не была представлена. На следующей неделе жителей нашего региона ждет насыщенная программа, разработанная с учетом всех ограничений, связанных с пандемией, — отметил он.

С 29 марта в областном музее краеведения работает выставка, где представлены различные скафандры и одежда для полета человека в космос. 5 апреля откроется фестиваль, посвященный кино, науке и современному искусству «Гагарин.doc». В рамках мероприятия 9 апреля состоится показ документальной киноленты «Гагарин». 10 апреля в центре Саратова для жителей и гостей города состоится культурная акция «Солнечная система». Это мероприятие будет проходить на пешеходной улице. Организатором выступает администрация Саратова.

С 10 по 12 апреля на главной площади Энгельса все желающие совершенно бесплатно смогут посетить уникальную выставку под названием «Открытый космос» и передвижной кинотеатр «Звездный». В районе пройдут два спортивных мероприятия: традиционный Саратовский марафон и велопарад. Финиш — на автодроме Парка покорителей космоса.

11 апреля в энгельсском ДК «Дружба» пройдет торжественное мероприятие, в котором примут участие творческие коллективы учреждений культуры. Перед концертом гости смогут познакомиться с экспонатами выставки «Страна, покорившая космос».

С 11 по 12 апреля в Саратовской филармонии имени А. Шнитке в программе концерта «Созвездие Гагарина» примут участие звезды российской оперной сцены.

Вечером праздничного дня в областном центре в 22:00 состоится салют.