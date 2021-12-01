Жители Саратова удивлены вторым подряд ДТП за два дня с участием машин скорой помощи.

Не успели утихнуть разговоры после смертельной аварии, которая случилась в ночь на 30 ноября, когда погиб водитель медицинского спецтранспорта и два фельдшера травмировались, как вечером 1 декабря новое столкновение с 2-мя пострадавшими фельдшерами.

Видимо, случайным совпадением это трудно назвать.

В социальных сетях жители города предполагают, что автомобили скорой помощи, и, в частности, не новые «ГАЗели» ездят на одной и той же резине и летом, и зимой.

Пока комментариев от областного минздрава по поводу участившихся в последнее время дорожных происшествий с медтранспортом не поступало.