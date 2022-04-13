В Саратовской области отмечен рост заработной платы.

Эксперты ресурса «Авито Работа» озвучили уровень роста зарплат у саратовцев с января по март 2022 года.

Медианная заработная плата в первом квартале 2022 года составила в Саратове 30 тысяч рублей. Рост за год — 9%.

Больше на 6% в Саратове стали получать специалисты в сфере бухгалтерии и финансов. Медианная зарплата здесь на уровне 27 500 рублей.

Материальное вознаграждение в группе профессий «Банки, инвестиции» также стало больше, достигнув на конец марта 46 800 рублей.