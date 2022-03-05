Суд признал виновным бывшего сотрудника РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

2 октября прошлого года сотрудник руководящего состава полиции получил от женщины взятку в виде 1,5 тысяч рублей.

За эту сумму женщина хотела сменить владельца транспортного средства вне очереди граждан, ожидавших оказание государственных услуг.

Осознав ошибку, она обратилась в органы Следственного комитета РФ.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.