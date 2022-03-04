Сегодня, 4 марта, в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» обратились отчаявшиеся состоянием одной из дорог жители Волжского района Саратова.

На предоставленных ими фото заметно, что дорога около Гусельского моста по улице Ивантеевской находится в ужасном виде.

Они отмечают, что район большой: на территории 6 СНТ, коттеджный поселок Образцово, два действующих завода «Керамогранит» и «Европласт», магазин керамогранита. И единственный путь добраться до всего этого — та самая дорога.

— Это около тысячи домов. Большинство тут живет постоянно, многие с детьми. Для нас эта дорога не менее значима, как Ладога для Ленинграда, — делится одна из горожанок.

По ее же словам, состояние автодороги раз за разом ухудшается. На ней постоянно ломаются машины, что выходит владельцам в приличную сумму за ремонт:

— Мне кажется, таких дорог больше нигде нет, даже в селах. Машины ремонтируем по несколько раз за месяц. Никогда не знаешь, в какую яму заедешь в следующий раз — глубокую или не очень. С каждым днем их появляется все больше и больше.

Кроме указанных ранее трудностей, названы и другие, не менее существенные:

— Мы практически отрезаны от мира. Как-то раз болели всей семьёй, но врач так и не смог доехать. Другой раз вызвали скорую, чтобы госпитализировать маму, но скорая застряла. Спасибо людям, кое-как вытолкали.

Саратовцы подсчитали, что ситуация остается неизменной уже 3 года:

— Обращались во многие инстанции, обещали помочь. Но обещания так ими и остались.