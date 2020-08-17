Палеонтологи из Ульяновска, Саратова и Санкт-Петербурга в Лысогорском районе Саратовской области обнаружили останки рептилий, обитавших более 80 миллионов лет назад. Об этом в социальных сетях рассказали сотрудники Ундоровского палеонтологического музея.

Оказалось, что в Лысогорском районе вскрываются отложения кампанского века позднемелового периода. Давно территория Поволжья была огромным морским бассейном.

Именно поэтому в Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях регулярно проводятся раскопки .

Всего экспедицией было собрано около 50 образцов, представляющих собой остатки мозазавров, морских черепах, плезиозавров, летающих рептилий – птерозавров, а также позвонки и зубы акул, кости химер и других рыб.

Пожалуй, самым интересным добытым экспонатом являются кости гигантской морской черепахи протостега гигас. Это одна из крупнейших черепах в мире, размах ласт которой мог достигать трех метров. Раньше подобные останки находили только в США и Японии. В ходе раскопок была найдена кость черепа, где хорошо видна часть глазницы, а также фрагменты плеча и крупной пластины панциря.

Уникальные находки теперь отправятся в Зоологический институт РАН в Санкт-Петербурге, ряд других образцов можно будет встретить в Ундоровском палеонтологическом музее и музее естествознания СГТУ.