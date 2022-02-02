Сегодня, 2 февраля, на фасаде главного корпуса Саратовской городской клинической больницы №1 им.Ю.Я. Гордеева появилась мемориальная доска Зое Николаевне Моррисон — заместителю главного врача по лечебной части, участнику Великой Отечественной войны, организатору здравоохранения, которая внесла значительный личный вклад в развитие лечебного учреждения. В семье Моррисон пять поколений врачей, общий стаж работы составляет более 200 лет.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родственники, многочисленные коллеги и друзья легендарного врача, а также официальные лица, среди которых — глава администрации Октябрьского района Саратова Игорь Молчанов и председатель Общественной палаты города Николай Островский. Главный врач больницы, депутат областной Думы Евгений Ковалев подчеркнул, что Зоя Николаевна более 23 лет проработала заместителем главного врача по лечебной части, была бессменным первым заместителем Юрия Яковлевича Гордеева. Являлась одним из крупнейших организаторов здравоохранения в Саратовской области, которое по праву считалось одним из лучших в стране.

«Мемориальная доска будет напоминать будущим поколениям врачей о прекрасном организаторе в сфере здравоохранения, которая всю свою жизнь посвятила лечению людей», — сказал также присутствовавший на мероприятии первый зампред областной Думы, исполняющий обязанности руководителя фракции «Единая Россия» Алексей Антонов.

Председатель Саратовской городской Думы Дмитрий Кудинов, в свою очередь, отметил: «Мы не просто открываем мемориальную доску, мы отдаем дань памяти человеку, который всю свою жизнь, все свое время посвятил служению народу, городу, служению стране».

Много теплых слов прозвучало и от коллег Зои Николаевны. Доктор медицинских наук, профессор Роберт Лосев напомнил, что в ней сочетались все лучшие качества человека: это и принципиальность, и доброта, и любовь к своей профессии. Сын Зои Николаевны, доктор медицинских наук, профессор Виталий Моррисон добавил, что чрезвычайно горд по случаю открытия мемориальной доски его матери. Он поблагодарил за это весь коллектив Саратовской городской клинической больницы. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.