Сегодня, 18 сентября, в историческом парке «Россия – моя история» состоялось открытие выставки «Память поколений», приуроченной к 75-летию Великой Победы. Журналист информационного портала «Новости Саратова» побывала на данном мероприятии.

На открытии уникальной и масштабной выставки в Год памяти и славы выступил саратовский ветеран Великой Отечественной войны Юрий Баранов. Он отметил, что подобные проекты помогают увидеть правдивую, а не исковерканную историю.

Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина пообещала, что подобные выставки всегда будут проходить в нашем регионе. А директор исторического парка «Россия – моя история» Дмитрий Кубанкин сообщил, что в его планах сделать такие проекты максимально доступными, особенно для школьников. Дело в том, что все дети до 18 лет могут посетить выставку «Память поколений» абсолютно бесплатно. На входе в экспозицию размещен QR-код, благодаря которому посетители музея пройдут залы с участием аудиогида.

«Память поколений» — уникальный проект, созданный по военным картинам еще в 23 регионах страны. Но везде он уникален, потому что главное составляющее выставки – «региональный контент» — саратовские герои и художники. Знакомство через художников и скульпторов с войной действительно необычно, потому что оно более эмоционально.

Кроме того, все полотна удалось «оживить» и осовременить при помощи компьютерных технологий. Обычных картин на холсте на этой выставке попросту не будет, потому что все они перейдут на экраны, но от этого мысль художника никак не трансформируется.

Вся выставка представлена в интерактивном формате, посетители смогут пройти тесты на знание оружия и боевых наград, а также собрать паззл из кусочков военных картин.

Для детального знакомства с военными событиями создано пять залов: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава».

Абсолютно каждый может прочувствовать жизнь советского народа во время страшной войны и увидеть ее истинное лицо. Проект «Память поколений» будет представлен в историческом парке «Россия – моя история» с 18 сентября до 8 ноября.

Виктория Попова