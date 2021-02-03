Усадьба в поселке Рейник в Заводском районе Саратова выставлена на продажу на популярном сайте объявлений.

Владельцы здания пишут, что общая площадь усадьбы — 240 квадратных метров. К ней прилегает земельный участок в 20 соток.

— Двухэтажный дом с дворовыми постройками, гараж, сарай. Подходя к этому дому, чувствуется история и величество, большие металлические ворота с мощной аркой из красного кирпича. Бетонные дорожки ведут в сам дом, большая входная зона с комнатой под гардероб, в гараж можно попасть не выходя из дома, — пишут авторы объявления.

Особо отмечается, что особняк является памятником архитектуры, поэтому изменять его внешний вид нельзя.

Стоимость усадьбы 3,1 миллиона рублей.

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