В мэрии Саратова обеспокоились ситуацией с Домом Подклетнова, который сейчас сносят. Об этом рассказала главный архитектор города Анастасия Пузанова.

— Позиция городской администрации и моя лично — Дом Подклетнова должен быть восстановлен, — заявила она.

Анастасия Пузанова напомнила, что весной Дом Подклетнова был включен в реестр культурного наследия. Недавно было проведено техническое обследование объекта сотрудниками архитектурно-реставрационной мастерской Алексея Шитова, которые установили, что из-за пожара, произошедшего в декабре 2011 года, была нарушена пространственная жесткость – полностью выгорели внутренние стены здания и разрушилась внешняя кирпичная кладка, облицовка находится в недопустимом состоянии. Тогда же был разработан проект на противоаварийные работы на объекте, с технологией производства по устранению аварийных конструкций здания.

— В настоящее время работы на объекте производятся лицензированным подрядчиком ООО «Идеи пространства». Представитель владельца высказал намерение разработать проект ремонтно-реставрационных работ с восстановлением всех архитектурных деталей здания. В случае, если отношение к вверенному объекту культурного наследия будет на деле отличаться от заявленного, то мы привлечем к решению данной ситуации специалистов из управления по охране объектов культурного наследия области и надзорные органы, — отмечает Анастасия Пузанова.