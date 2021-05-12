Сегодня, 12 мая, в селе Синенькие Саратовской области упал памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и опубликовали снимки с места событий.

Выясняем, сам или кто помог, — написали местные жители.

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