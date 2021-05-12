Домой Рубрики Новости Саратова Памятник Ленину упал в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Памятник Ленину упал в Саратовской области По Новости Саратова - 12.05.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 12 мая, в селе Синенькие Саратовской области упал памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и опубликовали снимки с места событий. — Выясняем, сам или кто помог, — написали местные жители. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Дмитрий Плеханов поздравил студентов медиков с профессиональным праздником В Саратове на Яблочкова дерево рухнуло на автомобили Панков: Область должна войти во все федеральные программы постковидного развития ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Дмитрий Плеханов поздравил студентов медиков с профессиональным праздником Новости Саратова - 12.05.2021 0 Сегодня в Международный день медицинской сестры исполняющий полномочия секретаря Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов посетил ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки». На... В Саратове на Яблочкова дерево рухнуло на автомобили 12.05.2021 Панков: Область должна войти во все федеральные программы постковидного развития 12.05.2021 Бывший пристав под Саратовом получил срок за мошенничество 12.05.2021 Памятник Ленину упал в Саратовской области 12.05.2021