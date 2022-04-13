В сквере Петра I продолжаются подготовительные работы перед установкой памятника императору. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Скульптура прибыла в Саратов из Жуковского в выходные и находится на временном хранении на одной из баз.

Постамент из гранита, изготовленный в Выборге, уже установлен в зоне отдыха. Также здесь за последнюю неделю смонтировано дополнительное уличное освещение, расставлена первая партия лавочек, высажены зеленые насаждения, регулярно осуществляется их полив.

Установка памятника и его открытие запланированы на следующей неделе.

В этом году исполняется 300 лет с момента поездки Петра I по Волге, когда он посетил в том числе и Саратов. Кроме того, в 2022 году празднуется 350-летие со дня рождения выдающегося государственного деятеля.