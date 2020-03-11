Памятник легендарной летчице Марине Расковой отправлен на реставрацию. Об этом в своем Instagram рассказал мэр Михаил Исаев.

Восьмитонная скульптура сделана из бетона еще в 50-х годах прошлого столетия. Специалисты считают, что памятник хорошо сохранился, но восстановить некоторые фрагменты необходимо.

Дня начала реставраторы снимут лакокрасочный слой, чтобы понять есть ли микротрещины. Затем монумент загрунтуют специальным составом, заполняющим мелкие швы, и выкрасят под бронзу.

Жители Заводского района предложили установить памятник в сквере Расковой. С этим предложением они обратились к спикеру ГД Вячеславу Володину. Политик поддержал идею, и распорядился реконструировать еще и сквер. В ближайшее время для этих целей будет объявлен аукцион на выбор подрядчика.