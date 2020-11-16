В Саратовской области восстанавливают и благоустраивают воинские захоронения в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы».

Она реализуется уже два года, за это время приведено в порядок 27 мемориальных объектов.

Итоги работ подвели на совещании с участием министра труда и социальной защиты региона Сергея Наумова, министра по делам территориальных образований области Сергея Зюзина, депутата Саратовской городской думы, Героя России Александра Янкловича, генерала — майора, военного комиссара региона Андрея Старкова, глав муниципальных районов области, представители общественных организаций.

В 2020 году отремонтировали Братскую могилу умерших от ран в госпиталях Саратова в годы Великой Отечественной войны, расположенная на Воскресенском кладбище, где захоронено более восьми тысяч бойцов. Завершен первый этап работ по восстановлению Поворинского мемориального кладбища в Балашове, насчитывающего 2,29 тысячи захоронений.

В Марксовском, Ершовском, Пугачевском, Ртищевском районах привели в порядок пятнадцать мемориальных объектов.

Представитель администрации Балашовского района рассказал об укреплении склона Поворинского мемориального кладбища. Он отметил, что инициатива восстановления крупного воинского захоронения принадлежит общественности, реализовать которую удалось благодаря участию в федеральной целевой программе.

Председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство», член Общественной палаты Саратовской области Сергей Авезниязов рассказал о работе по инвентаризации воинских захоронений в Саратовской области, проведенной в год 75-летия Победы.

В следующем году в рамках федеральной целевой программы такие же работы проведут на пяти объектах в Балашовском, Калининском, Петровском, Пугачевском районах области. В том числе, продолжат восстанавливать Поворинское мемориальное кладбище.