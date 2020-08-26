В районах Саратовской области в Год памяти и славы продолжается ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны и их установка, сообщает пресс-служба министерства по делам территориальных образований Саратовской области.

В поселке Екатериновка уже завершились работы по восстановлению памятника Воину-освободителю, около которого ежегодно собираются местные жители для проведения памятных мероприятий.

Отреставрировали и возведенный более сорока лет назад памятник погибшим в войне в селе Канаевка Ивантеевского района.

Но это ремонтные работы по обновлению памятников, а в селе Розовка Краснокутского района возвели с нуля новый памятник участникам Великой Отечественной войны.