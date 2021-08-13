Сегодня, 13 августа, на улице Чернышевского в Саратове случился очередной прорыв сетей ООО «КВС». На этот раз потоп грозить памятнику федерального значения – «Усадьба Тюльпиных».

Прорыв произошел рядом с перекрестком улиц Чернышевского и Первомайской, рядом с исторической усадьбой. Это один из немногих сохранившихся в стране комплексов городских усадеб. Он был построен в 1840 году. Если своевременно не устранить ЧП, тогда подмоет старый фундамент, а здание просядет и рухнет.

В районе прорыва ведутся работы по ремонту тротуара. На данный момент уже сняли прежнее асфальтовое покрытие. Сотрудники коммунальных служб на место аварии пока не подъехали.

Напомним, что прорывы в сетях ООО «КВС» стали очень частыми прецедентами в Саратове. За июль в Саратове случилось более 89 протечек, и лишь малая их часть была своевременно взята в ремонт.