В Саратовской области сокращается число лиц, пользующихся льготами.

Об этом сообщил депутатам заксобрания министр труда и соцзащиты Саратовской области Сергей Егоров.

Министр назвал несколько причин сокращения бюджетных средств в размере 300 млн рублей на саратовских льготников.

Во-первых, стало меньше безработных, чему способствовало восстановление экономики, просевшей в начале пандемии, — отметил чиновник.

Во-вторых, если верить Егорову, льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане стали использовать реже. «Мы теряем льготников», — заявил в связи с этим министр.

Причина как в естественной убыли населения, так и в том, что граждане меньше стали подавать документы на получение этих льгот. Таковы объяснения министерства труда и социальной защиты области.

Число «потерянных» льготников Егоров, правда, не уточнил.

Зато уточняется, что сэкономленные таким образом средства — федеральные, поэтому, если они не используются, то возвращаются обратно в казну.

Между тем, как отмечают сами льготники, живущие в Саратове и области, оформление, например, жилищной субсидии является для многих непосильной задачей: объем документов, которые нужно предоставить в отдел субсидий, огромен. Особенно, если семья многодетная. Кроме всех личных документов нужны многочисленные справки с места учёбы на всех, старше 14 лет, справки о всех доходах, справка с места жительства, документы о льготах, документы на жилье, платёжные документы минимум за полгода, которых не менее 6-7 штук в месяц, ксерокопии всех платёжек, причём, чеки принимаются только на кассовой бумаге или с печатью платёжной организации, и пр.

Людям приходится собирать буквально тома документов. А это под силу не каждому.

Оформить субсидию через госуслуги нельзя, необходимо лично принести бумаги либо в МФЦ, либо в отдел субсидий. Эта бюрократия тоже сильно затрудняет процесс оформления льготы.

Однако министр труда и социальной защиты об этом почему-то скромно умолчал.