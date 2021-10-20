Жители Саратовской области негодуют переписью населения во время разгара пандемии.

Речь об обычных способах переписи, когда специалисты ходят по домам.

Именно это настораживает и отпугивает людей сегодня.

Вот что, например, сообщает Галина Муреева, жительница Энгельса:

— Что это за такая борьба с COVID-19 в Саратовской области, если на фоне ввода QR-кодов, в Энгельсе, по квартирам начали ходить переписчики населения???

Они звонят в домофон, представляются, им отвечают люди, что не могут открыть им дверь, так как болеют Сovid-19, но те продолжают настоятельно стучаться в двери квартир, через других соседей попадая в подъезды.

Сейчас огромное количество людей сидит дома на больничном, по Covid-19, так как в больницы принимают только тяжелых больных, а эти переписчики теперь ходят, значит, и разносят эту заразу из квартиры в квартиру, из дома в дом!

Прошу соответствующие органы разобраться в данной ситуации, принять соответствующие меры по предотвращению распространения Covid-19, и прокомментировать данный инцидент, — настаивает на проверке действий переписчиков жительница Саратовской области.